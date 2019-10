Hieke (17) uit Menaam organiseerde een TikTok-bijeenkomst in Leeuwarden

Hieke heeft zelf meer dan 24.000 op TikTok. "Het is een app om video's te maken, met muziek erbij. Ik kan mooie filmpjes maken en daarbij ook nog eens mijn onnozelheid kwijt."

Filmpjes met muziek

De filmpjes gaan over van alles en nog wat, maar bijna altijd met een link naar muziek. "Ik heb bijvoorbeeld filmpjes gemaakt over Fryslân, maar ook over wat ik allemaal gewoon meemaak op een dag."

Bij de Oldehove waren TikTokkers uit heel Nederland. Hieke: "Er zijn zelfs mensen uit Limburg gekomen. Ze komen uit het hele land. Het is hier heel gezellig!"