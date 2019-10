Fietsinzamelactie in Goutum voor kinderen

Niet alle fietsen zijn goed, er staan ook zwaar verwaarloosde en defecte exemplaren tussen. "Maar dat geeft niets", vervolgt De Vries. "Die later wij maken bij enkele fietsenmakers in Leeuwarden. In november hopen we ze dan klaar te hebben. Mensen kunnen dan via de Stichting Leergeld en Stichting Kindpakket aanspraak maken op een van de fietsen. Krijgen die oude barrels toch nog een mooi plekje", zegt De Vries. In totaal zijn er vrijdag 95 fietsen ingezameld bij de actie in Goutum.