Cambuur Sjoernaal: Geen periodetitel, toch een mooie voetbalavond

Het publiek stond vrijdagavond op de banken bij de 4-0 overwinning van SC Cambuur op Excelsior. Het leverde de Leeuwarders dan wel geen periodetitel op, omdat concurrent NAC Breda won, maar toch werd het een mooie avond voor de ploeg van trainer Henk de Jong. Met name de eerste helft was van hoog niveau. Dat en meer in een nieuw Cambuur Sjoernaal.