Turnzusjes pakken met Nederlandse selectie olympisch ticket voor Tokio

Nadat twee derde fan de deelnemende landen in actie was geweest, bezetten de Nederlandse turnster de vierde plaats. Daarmee was het ticket voor Tokio binnen, want ze moesten bij de eerste twaalf eindigen.

Later op zaterdag komen nog de Amerikanen, Russen, Japanners en Brazilianen in actie. Oranje is nog niet zeker van de WK-finale voor landenteams. Alleen de beste acht plaatsen zich daarvoor.