Oud-Statenlid en raadslid Nynke Koopmans stapt uit VVD als protest op stikstofbesluit

Het kabinet maakte vrijdag bekend honderden miljoenen euro's uit te trekken om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Het bedrag is voor een deel bedoeld om veehouders uit te kopen die willen stoppen. Het kabinet zet ook in op innovatie in de bouw.

Maatregels te streng

Volgens Koopmans zijn de maatregels van het kabinet veel te streng. Bovendien is ze het oneens met de koers van haar partij in deze problematiek. Koopmans: "Ik had verwacht dat mijn partij zou zeggen 'ho even, voordat we zulke ingrijpende maatregels nemen, moeten we toch echt weten waar we het over hebben'." Ze doelt daarmee op de berekeningen omtrent de stikstof waar van alles aan zou mankeren.