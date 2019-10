PvdA Leeuwarden maakt zich zorgen over samenwerking jeugdzorg Friese gemeenten

De PvdA ziet een grote toename van het aantal jeugdzorgaanbieders en daarmee groeien ook de zorgen om de kwaliteit en de stijging van de kosten voor de zorg. De focus van het samenwerkingsverband ligt nog te veel op de zware, gespecialiseerde zorg, terwijl er volgens de partij een kanteling moet zijn naar preventieve zorg dichtbij. Eerder heeft de PvdA hierover in de raad al een motie aangenomen.

De partij is bang dat er te veel discussie wordt gevoerd over structuur, beheersen en controleren en dat er niet wordt ingegaan op de onderliggende, inhoudelijke vraag wat de gemeenten willen bereiken voor de kinderen en wat daar voor nodig is.