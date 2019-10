Boer wordt volgens deskundigen te hard aangepakt voor stikstofprobleem

Elk zijn deel

"De totale hoeveelheid stikstof in de wereld is gewoon te hoog. Daar komt een deel vanuit de landbouw, een deel uit de industrie, dus iedereen moet zijn deel doen", zegt Cees Buisman van Wetsus. Hij vindt dat de politiek de boer nu eens duidelijkheid moet geven: "De boer is een relatief kleine onderneming. Die heeft te maken met een idiote milieu- en vergunningenlast met allemaal verschillende regels. Denk aan biodiversiteit, dan weer stikstof en dan weer fosfaat of CO2 en methaan. Dat is toch geen stijl."

Volgens Buisman zou er vanuit de politiek veel meer duidelijkheid moet komen voor boeren, met een overkoepelend systeem dat eenvoudig te begrijpen is voor iedereen.