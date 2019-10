Omrop TIP: De Jopopinoloukicoclub, een documentaire over Joop ter Heul

'Jopopinoloukico' - het zijn de eerste letters van de namen van Joop ter Heul en haar zes vriendinnen. Ze delen lief en leed en hebben maling aan school. Cissy van Marxveldt schreef 'De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul' in 1919 en sindsdien is het verslonden door generaties pubermeisjes. Hoe kwam dat, en is het nog steeds zo? Ter gelegenheid van Joops honderdste verjaardag maakte Karen Bies een documentaire.