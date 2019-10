Van Deelen: "Fantastische avond, nog meer periodetitels te verdelen"

Trainer Henk de Jong was na afloop erg trots op zijn ploeg. "Het was erg speciaal. Hoe we voetbalden en druk zetten. Het was genieten, ik vond het heel erg goed."

Tweede periode winnen

Voor de Drachtster komt het goede spel van zijn ploeg niet als een verrassing. "Ik ben wel verbaasd, maar ik merk al langer dat het eraan zit te komen. Mijn ploeg is meedenkend en wil voetballen. Nu begint de tweede periode; en die wil ik winnen!"

De vierde goal van Cambuur tegen Excelsior kwam van Jarchinio Antonia. De voetballer maakte vrijdag zijn debuut bij Cambuur en scoorde binnen een kwartier voor het eerst voor de Leeuwarders. "Ik raakte hem niet eens zo goed, maar hij ging erin", volgens Antonia. "Ik was erg blij hiermee en dit doelpunt is me gegund door mijn teamgenoten."