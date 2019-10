Politie op zoek naar twee inbrekers in Drachten, lege tas aangetroffen

Een van de inbrekers had waarschijnlijk in tas bij zich, diezelfde tas werd later in een speeltuin aan de Eendenkroos aangetroffen. Volgens getuigen ging het in totaal om twee inbrekers, beide waren ongeveer twintig jaar oud.

De politie heeft een vervolg-onderzoek ingesteld, maar voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden. De lege tas is in beslag genomen voor onderzoek, wat de inhoud ervan was is niet bekend.