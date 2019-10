Minister Wiebes houdt gaswinning in Waddenzee niet tegen

GroenLinks vroeg aan minister Wiebes waarom gaswinning in het kwetsbare gebied toegestaan is. Volgens de partij is dat niet verantwoord omdat de biodiversiteit daar zo groot is. De Partij voor de Dieren vindt dat de vergunningen die door de gemeente afgegeven zijn, door de minister terug moeten worden getrokken.

Wiebes: geen schade aan natuur

Minister Wiebes zegt dat de gaswinning geen schade brengt aan de natuur in het Waddengebied, laat hij in een reactie weten. Betrouwbare gegevens over de zeespiegels, vogelstand, en bodemdaling worden volgens de minister op allerlei manier verzameld. Wiebes ziet dan ook geen reden om alle onderzoeken af te wachten, dus kan de gaswinning in het Waddengebied doorgaan.