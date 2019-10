Drachtster Boys verslaan Nieuw Roden dankzij Jessie Prijs

Drachtster Boys begon de wedstrijd aanvallend, maar had daar weinig keuze in, want KTP Nieuw-Roden bleef op eigen helft staan. Na een aantal kansen was ook de eerste goal voor de Drachtsters. Het was Jessie Prijs die een lob van Esther van Toledo binnen kopte. Een paar minuten later waren het dezelfde twee die een één-twee begonnen. Jessie Prijs rondde af en zorgde zo voor de 2-0.

Daarna had KTP een sterke fase en kwam het via een vrije trap en een goed schot weer op 2-2. Net voor rust kon Jessie Prijs de bal onderscheppen en simpel de 3-2 binnenschieten. Dat was ook de ruststand.

Gemiste kansen

In de tweede helft was Drachtster Boys de betere ploeg en kreeg het ook kansen. Ze wisten pas vijf minuten voor tijd een kans te verzilveren, toen Lisanne Kempe een pass via de hak van Jessie Prijs binnenschoot. In de laatste minuut scoorde ook Esther van Toledo nog na opnieuw een één-twee met Prijs.