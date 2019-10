Sterk Cambuur verslaat Excelsior, geen eerste periodetitel

Vanaf de eerste minuten was Cambuur de betere ploegt. Na zo'n twintig minuten spelen kwamen de Leeuwarders verdiend op voorsprong. Robert Mühren pakte de bal van Fischer over en gaf af op Jamie Jacobs, die met een fraai schot de keeper voorbij speelde: 1-0.

Cambuur op rozen

Nog geen tien minuten later verdubbelde de ploeg van Henk de Jong de score. Jordy van Deelen kreeg de bal in het zestienmetergebied en schoot bij twee verdedigers van Excelsior langs de bal in het doel. Het werd nog mooier voor Cambuur toen Ragnar Oratmangoen uit een corner net voor rust ook het derde doelpunt voor de Leeuwarders maakte.

In de tweede helft bleef Cambuur goed voetbal laten zien. Issa Kallon was dichtbij zijn eerste treffen van het seizoen, maar schoot de bal net voor de goal langs. Aan de andere kant had Rait Vloet van Excelsior een grote kans op een treffer, maar keeper Stevens van Cambuur bracht redding.

Eerste treffer Antonia

In de laatste minuten van het duel breidde Cambuur de score nog eens uit. Invaller Jarchinio Antonia kreeg de bal van Kallon en kon eenvoudig binnen tikken. Het is voor hem ook meteen zijn eerste doelpunt voor de Leeuwarders.