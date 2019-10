Lintje voor twee vrijwilligers Sneek Wit Zwart

De 88-jarige Burkink is al sinds 1963 vrijwilliger voor de club. Zo was hij onder anderen tot een paar jaar geleden materiaalman. Ook de 72-jarige Jansen is al jaren actief: hij is onder anderen begeleider van het G-team.

De mannen kregen de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân op de bijzondere bijeenkomst 'De avond van toen' van Sneek Wit Zwart.