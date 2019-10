Trainer Jansen: "Super gemotiveerd om een goed resultaat neer te zetten"

Middenvelder Jordy Bruijn was aan het begin van de competitie een van de nieuwe gezichten van SC Heerenveen. De 23-jarige middenvelder kon de eerste wedstrijden onder Johnny Jansen rekenen op een basisplaats.

Bruijn speelde als rechtsbenige middenvelder als hangende linksbuiten. Hij moest voor balans op het middenveld zorgen en kon aanvallend voor impulsen zorgen. De eerste vijf wedstrijden had hij een basisplaats, maar sinds de komst van Joey Veerman is hij die kwijtgeraakt.

"Kans komt vanzelf weer"

"Het is heel simpel, had ik er tien gescoord dan had ik er nooit uit gegaan", zegt Bruijn. "We hebben een goede selectie, met veel goede spelers. Voor nu zit ik even op de bank, maar die kans komt vanzelf wel weer. Ik weet zeker dat ik er binnenkort weer in sta."