Vredeman de Vries prijs voor Elmo Vermijs met ontwerp 'Gegrond'

Gegrond is de titel voor twee werken: Geluidsspiegel en Perspectief van het Oerol Festival in 2018, over de Terschellinger polder. Elmo Vermijs onderzocht, met de weidevogels als graadmeter, het welzijn van het oude cultuurlandschap, dat onder druk staat. Het resulteerde in een geluidsspiegel en een tentoonstelling voor 7.500 bezoekers.

Met de Vredeman de Vries Prijs voor vormgeving wil de provincie een impuls geven aan de belangstelling voor vormgeving in Fryslân.