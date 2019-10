Leeuwarden: eenzaamheid bestrijden met cultuur

Volgende week is de week van de eenzaamheid, dan wordt er extra aandacht gegeven aan het thema. Leeuwarden wil de 50.000 euro subsidiegeld steken in culturele projecten die eenzaamheid bespreekbaar maken, of leiden tot extra sociale contacten, zoals bijvoorbeeld het grote gehaakte deken die vorig jaar werd gemaakt in het kader van LF2018. Toen werden er meer dan 10.000 dekens gemaakt, door vrijwilligers vanuit ongeveer 50 landen.

Tamara Schoppert is aangesteld als artistiek coördinator. Op zaterdag 30 november wordt bekend gemaakt welke projecten een bijdrage krijgen.