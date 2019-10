Noppert onderuit in achtste finales bij Players Championship in Dublin

Eerder op de dag won Noppert wel van Darren Webster (6-1), Stephen Burton (6-2) en Steve West (6-5). Vorig jaar pakte de Jouster zijn eerste winst op een vloertoernooi in Dublin. In de finale versloeg hij de Engelsman Ian White met 6-4. Het was de eerste titel voor de Jouster bij de Professional Darts Corporation.

World Grand Prix

Zaterdag wordt nog het 28ste Players Championship gehouden. Een dag later begint in Dublin het televisietoernooi de World Grand Prix. Danny Noppert uit Joure komt maandagavond in actie tegen Daryl Gurney, de nummer drie van de wereld.