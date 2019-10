Gemeente Groningen geeft het voorbeeld: evenement met 25.000 bezoekers en geen klacht

"Een aantal jaren geleden kwamen er steeds meer evenementen in de stad en liep het uit de hand", zegt Marie-Lou Gregoire van de gemeente Groningen. Een voorbeeld daarvan was de zomer van 2013. Door het muziekfeest 'Hardstyle in the park' kwamen er 120 klachten binnen van geluidsoverlast. Daarna is de actiegroep 'Feesten uit balans' opgericht en is de gemeente in actie gekomen. Toen moest de gemeente wel iets verzinnen.