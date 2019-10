Miljoenenwinst voor aardappelproducent HZPC

De totale omzet van HZPC ovr 2018/2019 is 350 miljoen euro, het jaar daarvoor was het nog 303. Ook het nettoresultaat ging omhoog: van 4,7 naar 9,4 miljoen. Volgens Gerard Backx, de CEO van HZPC Holding, was 2018/2019 een bijzonder jaar. Het bedrijf had opnieuw te maken met een erg warme en droge zomer. Hierdoor was de opbrengst per hectare lager dan normaal.

De daling van het volume in Europa werd gecompenseerd door de stijging van het volume in Amerika en Azië.