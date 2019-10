Duizend zonnepanelen voor Antonius ziekenhuis in Sneek

Het ziekenhuis krijgt een speciale subsidie om het project te kunnen betalen. De zonnepanelen moeten in totaal 256 MWh per jaar opleveren. Dat komt neer op een energievoorraad die bijna honderd gezinnen zou kunnen voorzien. Toch is het maar vier procent van het totaal aan stroom dat nodig is in het ziekenhuis. De andere stroom wordt 'groen' ingekocht.

Het werk aan de nieuwe zonnepanelen moet deze maand beginnen, en in november klaar zijn.