Vragen in Staten over besluit om geen geld te geven voor Canadese veteranen

"Mischien is het wel de laatste keer dat we veteranen bij zo'n grote viering kunnen eren", zegt Marijke Roskam van de PvdA. Gedeputeerde Staten heeft bij het verdelen van subsidie voor projecten in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor andere projecten. Ze zeggen dat het terughalen van veteranen niet vernieuwend genoeg is.

Geschiedenis ontzettend leerzaam

Roskam is het niet eens met die keuze: "De impact van de verhalen van de veteranen is zoveel groter als ze die zelf kunnen vertellen." Bij de herdenking van Operatie Market Garden, eerder dit jaar, waren er ook veel veteranen. "Dan zie je dat het door getuigen overdragen van geschiedenis ontzettend leerzaam kan zijn."

De partij wil nu van Gedeputeerde Staten weten of zij ook vinden dat er zoveel mogelijk veteranen naar Fryslân moeten komen voor de viering van 75 jaar vrijheid.