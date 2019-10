"Friese starter moet bij eerste koophuis zelf 40.000 euro meenemen"

Bij het kopen van een huis moet er eigenlijk altijd eigen geld worden meegenomen. Sinds 2018 financieren hypotheekverstrekkers maximaal honderd procent van de waarde van een koophuis. Extra kosten, bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting of de taxatie, moeten door de koper zelf worden betaald.

Eigen geld meenemen

Een starter die 36.000 euro verdient, moet bij een koophuis in Fryslân, ondanks de oppervlakte, zelf zo'n 44.877 euro meenemen. Dat komt vooral door de hoge prijzen op de Waddeneilanden. Op Vlieland (93.000), Terschelling (134.000), Ameland (104.000) en Schiermonnikoog (61.000) liggen de eigen bijdragen veel hoger dan in bijvoorbeeld Súdwest-Fryslân (6.000), Leeuwarden (6.000) of Waadhoeke (5.500).

