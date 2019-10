Cambuurverdediger Jordy van Deelen kan tegen oude club periode pakken

Net alleen maakte Van Deelen zeven jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal voor Excelsior, zijn vriendin is de presentatrice van het Excelsior Journaal. "Maar ze is nu even voor Cambuur!", zegt Van Deelen.

2017 laatste keer

Bovendien is Van Deelen de enige Cambuurspeler die erbij was, de laatste keer dat de Leeuwarders een periodetitel pakten. Op 21 april 2017 waren de Leeuwarders in een galavoorstelling met 5-0 te sterk voor RKC Waalwijk.