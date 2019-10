Autocross Blauwhuis gaat zondag niet door, seizoen voorbij

De onverwachte regenbui van vrijdagmorgen is de grote boosdoener. "Dat was een flinke. Het veld is nu zo nat geworden, dat droogt niet meer op voor zondag", zegt Meindert Acda van de organisatie. Het gaat dan om de parkeervelden voor de duizenden verwachte bezoekers, maar ook het zogeheten 'rennerskwartier' staat blank. Dit is de plek voor de coureurs, die vaak met grote vrachtwagens komen.

Omdat de wedstrijd niet wordt ingehaald, zijn de coureurs die nu bovenaan staan kampioen.