Kabinet komt vrijdag met stikstofoplossing, maar bouwsector houdt zorgen

En daarvoor heeft de bouwsector eigenlijk geen tijd. "Iedere maand die we verliezen, is er een te veel in mijn beleving." Als er niet snel een oplossing komt voor de impasse, dan dreigt er ontslag voor tienduizenden bouwvakkers. "Dat beangstigt mij ook", zegt Cornel.

Geen plannen en geen vergunningen

"Als we nu niets doen, dan komt de molen langzaam maar zeker tot stilstand", is zijn voorspelling. "Want dan komen er geen nieuwe plannen en geen vergunningen. Dan hebben we straks van alle maanden waarin we nu niets doen."

En dus moet de politiek in Den Haag iets doen, vindt Cornel. "Dit moet adequaat worden opgepakt en het mag te lang duren. Ze zeggen dat er toch wel werk is in de bouw. Dat is ook wel zo, nu nog wel. Maar als er niets gebeurt, dan hebben we straks een gigantisch gat. Voor een heel groot deel van het werk dat we uitvoeren, is een vergunning nodig. Al dat werk ligt stil. Ik denk ook dat het mensen ook bang maakt om nieuwe plannen te ontwikkelen. Dat zet een gigantische rem op de economische ontwikkeling die we de afgelopen paar jaar hebben gehad."

Vergelijking met crisis 2008

Cornel zegt dat hij geen pessimist is, maar hij is wel bang voor dezelfde gevolgen als met de grote crisis in 2008. "Als er niet meer tempo wordt gemaakt, dan kan het heel snel opdrogen. Dit vraagt leiderschap. Hoe belangrijk vinden ze de bedrijfstak?"