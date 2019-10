Leeuwarden wil niet meer of minder festivals: "Wat voor stad willen wij zijn?"

Gedoe met vergunningen

De grote stijging in het aantal festivals heeft de afgelopen jaren geleid tot gedoe met vergunningen, klachten van omwonenden en rechtszaken. Volgens organisatoren van Welcome to the Village en Into the Grave is het een groot boekwerk dat ze elk jaar weer moeten inleveren en zorgt het ervoor dat ze beperkt worden door regels van de gemeente.

De gemeente is daarom bezig met het standaardiseren van het vergunningensysteem. Een evenement zou dan een basisvergunning krijgen of een meerjarige vergunning, zodat ze niet elk jaar er zoveel werk van hebben.