Geen extra bescherming kinderen bij demonstraties Noardeast-Fryslân

De motie van de FNP-fractie kwam in de raad en werd gesteund door Gemeentebelangen. Ze willen dat kinderen beschermd worden tegen eventueel verbaal of fysiek geweld. Daarbij denkt de partij niet alleen aan protesten zoals de anti-zwartepietendemonstratie in Dokkum, maar ook aan demonstraties bij onderwerpen zoals de energietransitie.

Met de motie wilde de FNP de burgemeester extra slagkracht geven bij eventuele calamiteiten. Maar er was geen meerderheid voor het voorstel. "Wij hebben wel betere dingen te doen", zei de VVD-fractie. Ook het CDA wilde de motie niet steunen. "Als het zover komt, kunnen we altijd nog een motie indienen", was hun redenatie.