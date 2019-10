Cambuur kan periodekampioen worden, dit zijn de scenario's

En er is zelfs nog een kansje op een beslissingswedstrijd. Als Cambuur met 1-0 wint en De Graafschap met 4-2, dan hebben ze evenveel punten en precies hetzelfde doelsaldo. Hetzelfde is het geval als Cambuur met 2-1 wint en De Graafschap met 5-3, bijvoorbeeld. Mocht dat het geval zijn, dan komt er een beslissingswedstrijd tussen Cambuur en De Graafschap.

Extra aandacht op de radio

SC Cambuur - Excelsior is de Wedstriid fan de Wike bij Omrop Fryslân. Verslaggever Andor Faber zit in het stadion en doet vrijdagavond live verslag op de radio vanaf 20.00 uur. Maar dat is niet alles: in de studio houdt presentator Roelof de Vries de concurrentie van Cambuur in de gaten. De grootste concurrent is NAC Breda en als er iets gebeurt in de wedstrijd tegen NEC, vertelt Fabian Eijkhout van Omroep Brabant dat.

Het is online ook allemaal te volgen bij Omrop Fryslân in een liveblog. En zaterdag in het Cambuur Sjoernaal een uitgebreide samenvatting van het duel tegen Excelsior.