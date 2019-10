100 uur taakstraf directeur slachthuis Drachten voor mishandeling NVWA-inspecteur

De man werkte in april dit jaar de vrouwelijke NVWA-inspecteur twee keer tegen de grond, toen ze een koe met een abces wilde ondezoeken. Het slachtoffer liep een bult op haar hoofd en een geschaafde elleboog op. De man zegt dat de vrouw was weggelopen en een hek open had laten staan. "In paniek heb ik haar weggetrokken", zei hij.

Daarop heeft de NVWA de vergunning van het slachthuis ingetrokken. Abattoir Drachten ligt al langer onder een vergrootglas: in 2017 en 2018 kreeg de directeur boetes van 2.000 en 3.000 euro, omdat hij kreupele en zieke koeien slachtte. Na een gesprek mocht het slachthuis in mei weer aan de slag.