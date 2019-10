Van Rotterdam naar Terschelling voor schone lucht: "Van de hel in de hemel"

Wesdijk had veel last van de smerige lucht in Rotterdam: "Ik zat in een scootmobiel, omdat ik vanwege de benauwdheid niet meer kon lopen. Eigenlijk kon ik niets meer." Alles veranderde toen ze op vakantie was op Terschelling, dertien jaar geleden. "Na twee dagen merkte ik dat ik minder medicijnen gebruikte en minder benauwd was. Dus toen de kans zich voordeed, ben ik verhuisd. Dat is nu 4,5 jaar geleden."

Geen lastig besluit

Verhuizen naar het waddeneiland was voor Wesdijk geen lastig besluit. "Ik had zes uur hulp per week, ik kon eigenlijk niets meer doen. Alleen maar mensen thuis ontvangen. Ik was ten einde raad. En vanaf het moment dat ik hier ben gaan wonen, gaat het alsmaar beter."

Rotterdam of Terschelling, voor Wesdijk is het een wereld van verschil. "Je komt van de hel in de hemel. Ik heb bijna 25 jaar in een scootmobiel gezeten, ik kon nog geen 100 meter lopen. Nu loop ik 15 kilometer per dag buiten, elke dag. Ik vind het nog steeds een wonder. Ze zeiden eerst: je wordt geen 30 jaar. En nu ben ik 68."