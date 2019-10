Gemeentebestuur Heerenveen wil 1,2 miljoen in nieuwe topturnhal steken

Op de plaats waar eerder een vestiging van de supermarkt Aldi zat, moet een zogeheten Neptunushal komen die exclusief door de topturners kan worden gebruikt. De oude hal, die twaalf jaar geleden werd gebouwd, is niet meer van deze tijd en wordt zo intensief gebruikt dat de rek er volledig uit is: topsporters gebruiken de turnhal zo vaak, dat er niet altijd plek is voor breedtesport.

Als de nieuwe hal er komt, komen in de bestaande hal 1.500 uren vrij voor de breedtesport. NOC*NSF zou in moeten staan voor de inventaris van de nieuwe hal die dan voor de komende jaren weer volledig op niveau is voor de trainingen van de Nederlandse topturnselecties.

De gemeenteraad van Heerenveen neemt op 7 november een besluit over de investering.