Een derde meer festivals in Fryslân, gemeente loopt achter met festivalbeleid

Aanvraag: van 20 naar 200 pagina's

Dat er geen centraal festivalbeleid is, zorgt er aan de ene kant voor dat de gemeente de vergunningen in de kleinste details uitschrijft, zegt Paul van Berlo. Hij organiseert nu tien jaar lang evenementen, onder andere Into the Grave. "Door de vele rechtszaken is de gemeente nu enorm detaillistisch in de vergunningverlening, omdat men bang is dat er iets vergeten is of iets er niet goed in staat. Dat leidt tot stroperigheid en nauwelijks na te leven of te handhaven vergunningen."

Ook Ruben Bosch, organisator van Welcom to the Village, ziet dezelfde ontwikkeling: "In 7 jaren tijd is de vergunningaanvraag in enkele jaren van 20 naar 200 pagina's gegaan." Hij vindt vooral dat de gemeente hiermee grote bemoeienis heeft. "Het lijkt soms zelfs zo dat de gemeente op onze stoel wil zitten terwijl ze niet weten wat er totaal speelt."