Nederlanders vluchten vanwege vervuilde lucht naar Fryslân

Meer dan honderd mensen zouden momenteel liever vandaag nog dan morgen willen verhuizen naar een plek waar de luchtkwaliteit beter is, zoals in Fryslân. Fijnstof en stikstofdioxide in de lucht veroorzaken of verergeren onder andere longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Jaarlijks sterven ruim 11.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling.

'Topje van de ijsberg'

Het Longfonds is flink geschrokken van de ontdekking. "We hadden nooit verwacht dat er zoveel luchtvluchtelingen zouden zijn in onze achterban. Waarschijnlijk is dit voor Nederland pas het topje van de ijsberg", zegt directeur Michael Rutgers van het fonds.

Stikstofdioxide ook probleem voor gezondheid

Onder 1.000 mensen met een longziekte heeft het Longfonds een vragenlijst verspreid. Binnen een week kreeg het veel reacties van mensen die dagelijks worstelen met de gevolgen van luchtvervuiling. Volgens het fonds laat dit zien dat er sprake is van een structureel probleem.

Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen zou het ontstaan van astma gerelateerd zijn aan stikstofdioxide, blijkt volgen het Longfonds uit recent onderzoek. Omdat het huidige stikstofprobleem ook effect heeft op de gezondheid van Nederlanders, gaat het probleem verder dan de natuur alleen, vindt het fonds.

Maatregels versneld uitvoeren

Het Longfonds roept de overheid op om maatregels voor een schonere lucht versneld uit te voeren. Komende week staat er een vervolgoverleg over de leefomgeving op de agenda van de Tweede Kamer.