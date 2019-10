'Hier zijn de Van Rossems' was in Leeuwarden: waar zijn ze geweest?

In Leeuwarden zijn woensdag opnames gemaakt voor het NTR-programma 'Hier zijn de Van Rossems'. De bekende historicus en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem gaat in dit programma met zijn zus Sis en zijn broer Vincent op pad in verschillende Nederlandse steden. Eerder waren de Van Rossems ook al in Franeker. De aflevering met het bezoek aan Leeuwarden komt in februari 2020 op televisie.