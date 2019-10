GroenLinks stelt vragen over overtredingen op bedrijventerrein Haskerveen

De Statenfractie van GroenLinks stelt vragen over wat er nu precies op bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen gaande is. Daar zitten onder andere afvalbedrijf Omrin en metaalbedrijf De Horne. Dat laatste bedrijf is al sinds augustus in het nieuws omdat daar hoge concentraties van verschillende stoffen zijn vrijgekomen. Stofdeeltjes met zware metalen waren overgewaaid naar het terrein van Omrin, naast de metaalhandel.