Nog even en dan heeft Marsum een zwaluwenmuur met 'plasdrasgebied'

Het gebied is niet alleen voor vogels, maar ook voor andere dieren. Voor insecten zoals vlinders en bijen wordt er een bloemenmix gezaaid en voor vleermuizen komen er kasten.

Succes in Deinum

In Deinum, niet ver van Marsum, bleek in 2018 dat een zwaluwenmuur heel succesvol is. Daar zijn een paar maanden na de bouw van de muur al ruim 80 broedpaartjes geteld. Een goede reden om in Marsum door te gaan met het project.