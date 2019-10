Twee Friezen de cel in voor oplichting van ruim 100.000 euro

De man uit Westergaast was op papier directeur van een zogenaamde plof-bv. Dat is een bedrijf dat veel spullen bestelt, maar het nooit betaalt en het spul doorverkoopt. Hij bestelde onder andere barbecuepakketten, hogedrukreinigers en steigerhout. Voor in totaal zo'n 100.000 euro richtte hij daarmee bij vijftien bedrijven schade aan.

Shovel op Marktplaats

Die vijftien hadden aangifte gedaan. Een van de bedrijven zag een shovel die hij verkocht had, maar die niet betaald was, op de website Marktplaats voorbijkomen.

Een deel van de vorderingen zijn niet-ontvankelijk verklaard door de rechter. Van de 100.000 euro moeten de verdachten 76.000 euro aan twaalf bedrijven terugbetalen. De Drachtster moet twee maanden extra zitten omdat hij nog een proeftijd had voor diefstal en heling.