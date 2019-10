Gerrit Hiemstra pleit voor nieuw gemaal: "Woudagemaal niet meer van deze tijd"

"Het heeft charme," geeft ook Hiemstra toe. "Maar als je kijkt naar de functionaliteit, dan zeg ik: bouw snel een nieuw en veel groter gemaal. Dan maken we ons klaar voor de toekomst. En nu drijven we nog een beetje op het verleden, op het oude. Het moet anders." Hiemstra vindt natuurlijk wel dat het oude monument moet blijven bestaan.

Niet functioneel meer

Sinds 1998 staat het Woudagemaal in Lemmer op de UNESCO-werelderfgoedlijst. "Het oude is mooi, maar het is niet functioneel meer", zegt Hiemstra. Daarom heb ik het als metafoor gebruikt. Het is prachtig, maar wel van vroeger. We moeten bezig zijn met de toekomst."

Serieuze Rede

"Ik heb het serieus benaderd", zegt Hiemstra over zijn Rede fan Fryslân. "Het is ook een serieus onderwerp, en wat mij betreft is het geslaagd." De rode draad van zijn verhaal is volgens de weerman dat Fryslân moet veranderen. "Door de klimaatverandering moet Fryslân veranderen, dat kan niet anders. Of wij ons nu aan willen passen of niet. Onze omgeving zal er anders uit gaan zien. En als Fryslân verandert, moeten de Friezen ook veranderen."

Hiemstra wilde de luisteraars vooral confronteren door de klimaatproblematiek zo Fries mogelijk te maken. "Met een aantal praktische dingen kun je de persoonlijke uitstoot van CO2 al veranderen." Het zou volgens Hiemstra wel goed zijn om later weer eens op zijn rede terug te komen. "Misschien moeten wij het over vijf jaar nog eens doen om te kijken wat er veranderd is."