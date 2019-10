Het is een zeer populair online medium: Rumag. Met korte puntige teksten inspireren ze jongeren over diverse onderwerpen. Op het Friesland College verzorgden ze een gastles. Rumag plaatst vaak grove teksten, geeft René Watzema van het medium toe. Maar de gastles ging ook over het uitdagen van studenten om open te praten over thema's zoals sociale media, seks, geld, eten en liefde.