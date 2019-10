Geen geld voor terugkeer Canadese veteranen bij 75 jaar vrijheid

De stichting is wel van plan om de veteranen hier volgend jaar wel naartoe te halen. "In totaal gaat het om vier of vijf veteranen. Het kan niet zo zijn dat onze bevrijders er volgend jaar niet bij zijn", zegt Sloots. "Mensen voelen ook wel aan dat dit de laatste grote herdenking is waar deze mensen bij kunnen zijn. Ook bij andere grote herdenkingen worden veteranen uitgenodigd."

Er wordt nu naar alternatieven gezocht om het geld bij elkaar te brengen. "We zetten alles op alles om andere manieren te vinden om het te financieren. Fondsen aanschrijven bijvoorbeeld. Maar het is al oktober, dat is laat. Misschien moeten we onze eigen reserves aanboren, maar dat is niet wenselijk."

400.000 euro voor andere projecten

De provincie trekt in totaal zo'n 400.000 euro uit voor tien projecten. Het grootste deel daarvan, zo'n 100.000 euro, is bestemd voor een plan m het nog levende deel van een groep van 210 joodse kinderen, die hier in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten, terug te halen naar onze provincie.

Een bedrag van 75.000 euro gaat naar een theatervoorstelling over verzetsstrijder Cornelis Reeskamp, die ook aan de overval op de gevangenis in Leeuwarden meedeed.

De Joodse Bruiloft, een serie voorstellingen in de oude joodse buurt in Leeuwarden, krijgt een bedrag van 70.000 euro. Verder gaan er nog substantiële bedragen naar een wapendropping-beleef- en wandeltocht en naar een boek over de deelnemers aan de overval op de Leeuwarder gevangenis.