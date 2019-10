Waarom Friese verhuurders geen verhuurheffing willen

in het hele land zijn meer dan 180 woningcorporaties die bezwaar indienen tegen de verhuurheffing. De verhuurheffing is een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naar andere belastingen. De woningcorporaties willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, inzetten voor de volkshuisvesting, het verantwoord huisvesten van de bevolking.

1,2 miljoen euro

Woningcorporatie De Bouwvereniging uit Harlingen heeft eind september 1,2 miljoen euro overgemaakt aan de staat. Dit is geld van de huurders dat de corporatie wil inzetten voor betaalbare woningen voor huurders.

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die de huurders elke maand betalen. Intussen verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet kan worden geïnvesteerd in onderhoud en verduurzaming van hun woningen en nieuwe betaalbare woningen.

Anders dan in het Westen

"Het geld dat naar de staatskas gaat, zien we niet terug en dat kunnen we niet gebruiken om de woning te verbeteren," vertelt Petra van der Wier, directeur van De Bouwvereniging. "Daarnaast gaat het geld naar bepaalde locaties met woningnood. De situatie is hier anders dan bijvoorbeeld in het Westen, want we hebben hier te maken met krimp," zegt Van der Wier.

De extra belasting werd ingevoerd in de periode van economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten zijn voor de woningmarkt.