Gerrit Hiemstra in Rede fan Fryslân: "Geef jongere generatie de ruimte"

Voor het eerst in het Fries

Het is voor het eerst dat de Rede fan Fryslân in het Fries werd uitgesproken. Dat haalde Hiemstra ook aan in zijn voordracht. "De bedoeling van deze rede is dat een buitenstaander zijn of haar visie geeft op een thema dat belangrijk is voor de Friese samenleving. En dat is een goede zaak. Iemand van buiten kan wellicht op een manier naar Fryslân kijken die afwijkt van die van de mensen die er middenin zitten. Een verfrissend nieuw inzicht op de zaak."

Hiemstra is geboren en getogen in Sumar, maar woont sinds zijn achttiende buiten de provincie. Dat verandert binnenkort weer, want Hiemstra en zijn vrouw zijn van plan om naar Fryslân te verhuizen.