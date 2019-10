Dorpsbelang Oosterbierum blij met stopzetten zoutwinning

Frisia zou aanvankelijk tot 2021 doorgaan, maar de kwaliteit van het zout is niet goed genoeg. De maximale bodemdaling blijft nu beperkt tot 22 centimeter.

De nood was voor het dorp nog niet ontzéttend hoog, geeft De Cock aan. "Er zijn nog niet direct scheuren in huizen. Maar er is zowel gaswinning als zoutwinning in dit gebied, dus het is beter voor de huizen en voor de rust in het dorp dat dit stopt."

Bodemdaling

Desalniettemin heeft men wel zorgen over de zoutwinning. "Men is bezorgd over de huizen en de mooie oude kerk. Maar ook de boeren, zij hebben last van verzilting, het zakken van grond en er blijft water staan bij regen." Bovendien, zo zegt De Cock: "Bodemdaling is niet altijd te voorspellen, het loopt niet altijd in lijn met de modellen."