Advies voor Noardeast-Fryslân: nieuwe raadzaal bovenop gemeentehuis Dokkum

Eerder is er al onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie van de nieuwe gemeente. Op basis van dat onderzoek vindt het college van Noardeast-Fryslân dat huisvesting in Dokkum en Damwâld het meest wenselijk is. In Damwâld zou een dependance moeten komen. Het plan is aan de gemeenteraad voorgelegd.

8,5 miljoen euro

Met het afstoten van de gemeentehuizen in Kollum en Ferwert zou er geld vrij moeten komen voor de noodzakelijke uitbreiding in Dokkum. De kosten van de verbouwing in Dokkum worden op zo'n 8,5 miljoen euro geschat.