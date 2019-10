Hulp gezocht bij toegankelijk maken Rode Kruis-kaarten Tweede Wereldoorlog

Na het tumult van de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland zo'n half miljoen mensen vermist. Op verzoek van de regering ging het Rode Kruis op zoek om familie op de hoogte te brengen van hun lot. Sommigen waren bijvoorbeeld omgekomen in Duitse concentratiekampen. Na de oorlog is er zo een collectie van zogenoemde Rode Kruiskaarten aangelegd, met informatie over de vermiste personen. Nu willen het CBG (Centrum voor familiegeschiedenis) en het Netwerk Oorlogsbronnen deze kaarten digitaal doorzoekbaar maken en daarvoor zoeken zij vrijwilligers. Het gaat ook om vele vermiste personen uit Fryslân.