HEA! Gregorius Halman bouwt een kasteel

Gregorius Halman uit Blesdijke is blijven hangen in sprookjes en fantasie. Hij heeft jarenlang een verlangen gehad om dat wat zijn hoofd zat, te realiseren. Toen hij 40 jaar was moest het eruit. Al zo'n 30 jaar is hij aan het bouwen: aan zijn kasteel. Voor hem is het een soort dwang, maar ook een drijfveer en het zal nooit helemaal af zijn. Desalniettemin geniet hij er enorm van.