Issa Kallon doet belofte: eerste goal komt eraan

Als de Leeuwarders vrijdag winnen van Excelsior en de concurrentie verspeelt punten, dan is de eerste periodetitel binnen. Dat zou een knappe prestatie zijn, gezien het programma van Cambuur in deze eerste serie. De Jong verbaast zich echter niet: "Voorafgaand aan het seizoen zou dit een verrassing zijn maar na een week merk je al dat er schwung in de groep zit."

De spelers en technische staf doen de zaken deze week niet anders dan normaal, ondanks dat er een periodetitel gepakt kan worden. "We hebben het er zondag met de jongens over gehad en ons afgevraagd of we het anders moeten doen. Die zeiden: nee, gewoon normaal doen. Als het gebeurt, dan hebben we een feestje. En anders gaan we gewoon zo door", vertelt De Jong.