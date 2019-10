Brandstichter Leeuwarder moskee krijgt gevangenisstraf

De man had midden in de nacht een aantal vuilniszakken bij de moskee neergelegd, en ze in brand gestoken. Omdat het vuur steeds uitging, heeft hij tot zes keer toe opnieuw geprobeerd om het vuur te starten. Toen de vlammen uiteindelijk pakten is hij naar huis gegaan. Het vuur werd een aantal minuten later ontdekt door een voorbijganger. Die waarschuwde de imam, die in de moskee woont.

Het lukte de imam om het vuur uit te maken, maar hij kon niet voorkomen dat de deur van de moskee beschadigd raakte.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte met zijn daad de imam in gevaar gebracht. Ook zorgde het vuur voor een heftige reactie bij de gebruikers van de moskee. Vertegenwoordigers van de moskee zeiden in de rechtbank dat de gemeenschap zeer geschrokken is van de brand, en dat er sinds het incident minder mensen naar de moskee komen.

De verdachte krijgt naast de gevangenisstraf ook de verplichting om de kosten van de verbrande deur te betalen: 1.300 euro.