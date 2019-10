Weer een klas naar huis: "We kijken met angst en beven naar de winter"

"Voor ons is het echt een verlies dat we een groep naar huis moeten sturen", zegt Thijs Praamstra van PCBO Adenium. Dertig scholen in Smallingerland en Tytsjerksteradiel vallen onder die schoolkoepel. "We hebben twintig vaste vervangers en dan nog een pool van twintig. Maar soms komen we dan nog tekort voor vervanging."

"We steken veel energie in het vinden van vervangers en dat doen we graag", vertelt Praamstra. "Een collega is daar meer dan vijftien uur per week mee bezig, tot 's avonds laat en in de weekenden."

Heel veel knip- en plakwerk

"Er zit heel veel knip- en plakwerk in", zegt Praamstra over het rond krijgen van het rooster. "Het lukt bijna altijd, maar we kijken wel met angst en beven naar het winterseizoen en de griepgolf. Dan krijgen we het waarschijnlijk niet rond."

Er zijn geen eenvoudige oplossingen, denkt Praamstra. "We krijgen wel regelmatig open sollicitaties, zodat we de vervangerspool nog behoorlijk kunnen vullen. Maar in het winterseizoen hebben we nog meer vervangers nodig en die zijn er gewoon niet."